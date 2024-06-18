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Вратарь «Акрона» Волков: руководство клуба не может построить стадион за два дня

Вратарь «Акрона» Волков: руководство клуба не может построить стадион за два дня
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков отреагировал на критику в адрес клуба за отсутствие собственного стадиона.

— «Акрон» критикуют и за отсутствие стадиона. Видите ли проблему в том, что команда будет играть на стадионе «Крыльев»?
— Конечно, приятнее было бы играть в Тольятти, но таковы реалии, мы под них подстраиваемся. Наше руководство не может за два дня построить новый стадион. Мы понимаем, что будет тяжело, потому что это другой город. Но Самара не так далеко, наши города всегда хорошо общались. Не вижу никакой в этом проблемы. Для меня как футболиста главное, чтобы выдерживало поле и был организован транспорт из Тольятти для болельщиков, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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