Пименов — о сборной Бельгии: Тедеско надо было договариваться с Куртуа

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о сборной Бельгии, которая накануне уступила национальной команде Словакии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

«Надо забивать свои мячи и доводить матч до победы. А тут произошло всё наоборот. Это ответ тренеру сборной Бельгии: не надо ссориться с главным вратарём. Надо брать сильных всех. В итоге мы вспоминаем про Куртуа. Нельзя ослаблять свою команду. Можно амбиции спрятать в карман и договориться на один месяц со своим эго и вратарём, который бы тебя вытянул», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между сборными Бельгии и Словакии состоялся 17 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии. На седьмой минуте открыл счёт после ошибки обороны Бельгии нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 56-й минуте нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче, но гол был отменён. На 87-й минуте гол Лукаку снова был отменён из-за касания рукой мяча игрока сборной Луа Опенда, который отдавал передачу на нападающего. Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.