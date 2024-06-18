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Капитан сборной Украины Степаненко прокомментировал разгромное поражение от Румынии

Капитан сборной Украины Степаненко прокомментировал разгромное поражение от Румынии
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Капитан сборной Украины Тарас Степаненко высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Румынии. Встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Я очень разочарован нашим выступлением. Сегодня мы не были той командой, которой всегда были. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно продолжать идти вперёд. У нас есть ещё две игры, и мы должны быть сильны и изменить ситуацию.

Иногда плохие вещи случаются в самые важные моменты, так было и сегодня. Мы контролировали игру, владели мячом, но за первую же ошибку нас тут же наказали. На таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.

Я бы назвал гол Станчу «голом Евро» — это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был уверен, что во втором тайме мы будем действовать агрессивнее, забьём и переломим ситуацию. К сожалению, этого не произошло», — приводит слова Степаненко пресс-служба УЕФА.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

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