Вратарь «Акрона»: хорошо отношусь к «Крыльям». Не будем выяснять, кто в Самаре хозяин

Голкипер «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос о принципиальности дерби с «Крыльями Советов».

— В новом сезоне РПЛ появится самарское дерби. Какое у вас отношение к «Крыльям Советов»?

— Очень хорошее. Я знаю оттуда много ребят: молодые и перспективные. Я вообще рад оказаться в РПЛ, поэтому для меня нет принципиальности в победе именно над «Крыльями», якобы остальные матчи не так важны. Наконец-то добрался до РПЛ, будут классные игры с «Крыльями Советов», весело, люди соберутся на трибунах. Может быть, для болельщиков это противостояние станет принципиальным, но лично для меня это соседи, друзья и братья, но на футбольном поле победит тот, кто сильнее.

— То есть выяснять, кто в Самаре хозяин, не будете?

— У меня такого не будет. Конечно, всегда хочется побеждать, но, повторюсь, принципиального желания обыграть именно «Крылья» нет, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.