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Голкипер сборной Словакии Дубравка: мы великолепно подошли к Евро-2024

Голкипер сборной Словакии Дубравка: мы великолепно подошли к Евро-2024
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Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка прокомментировал победу в матче с национальной командой Бельгии (1:0) в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

«Это огромная победа. Мы много работали, чтобы добиться этого, и боролись до конца. В таких играх нужно быть немного удачливым, и нам повезло. Это потрясающая победа. Когда мы хороши как команда, мы можем справиться с индивидуальностью. Мы подошли к турниру великолепно, и это придаст нам много сил. Теперь нам нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Дубравки пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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