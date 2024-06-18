«Акрон» объявил об уходе защитника Егора Данилкина

Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» официально объявила об уходе защитника Егора Данилкина. Игрок покинул тольяттинцев в связи с истечением контракта.

«ФК «Акрон» благодарит Егора за вклад в результаты команды, профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении в телеграм-канале команды.

Данилкин пополнил состав «Акрона» в июне 2023-го. За это время защитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.