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«Акрон» объявил об уходе защитника Егора Данилкина

«Акрон» объявил об уходе защитника Егора Данилкина
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Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» официально объявила об уходе защитника Егора Данилкина. Игрок покинул тольяттинцев в связи с истечением контракта.

«ФК «Акрон» благодарит Егора за вклад в результаты команды, профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении в телеграм-канале команды.

Данилкин пополнил состав «Акрона» в июне 2023-го. За это время защитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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