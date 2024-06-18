Волков: здоровья тем, кто говорит, что «Акрон» будет мальчиками для битья в РПЛ

Голкипер «Акрона» Сергей Волков отреагировал на недооценку своей команды со стороны некоторых представителей футбольной общественности.

— Не все оказались рады выходу «Акрона» в РПЛ. Есть мнение, что вы будете мальчиками для битья. Что вы можете ответить тем, кто это говорит?

— Дай бог им здоровья, всего наилучшего. Сезон покажет. Конечно, первый год для «Акрона» не будет лёгким, в этом я уверен. Посмотрим, как сработает наш спортивный отдел, как мы усилимся. Не думаю, что «Акрон» будет мальчиками для битья, но у всех своё мнение. Пусть те, кто так говорит, ошибутся, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.