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Тренер Австрии Рангник: мы не позволили Франции многого, но досадный автогол решил исход

Тренер Австрии Рангник: мы не позволили Франции многого, но досадный автогол решил исход
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией. Напомним, французы одержали минимальную победу — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«С нашей точки зрения, это неудачное поражение. Мы не позволили Франции многого за 100 минут, но в итоге досадный автогол решил исход игры в их пользу. С точки зрения трудолюбия и борьбы мы получили всё, что требовали и ожидали от нашей команды. Франция обладает таким качеством, что нельзя не признать, что это была не совсем незаслуженная победа, но мы были близки к тому, чтобы что-то получить.

Мы прекрасно понимаем, что можем проиграть Франции. Мы не несбыточные мечтатели. Мы знаем ситуацию: нам нужно побеждать Польшу, если мы хотим прогрессировать. Я не могу винить свою команду, мы сделали всё, что могли, и большего добиться не удалось. Ребята разочарованы тем, что не хватило гола, но теперь наше внимание обращено на будущее, и в пятницу мы хотим победить», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место в квартете из-за большего количества забитых мячей.

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