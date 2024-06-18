Анатолий Байдачный рассказал, что поддерживает сборную Грузии на Евро-2024

Бывший советский футболист, российский тренер Анатолий Байдачный рассказал, что поддерживает сборную Грузии на чемпионате Европы 2024 года.

— Грузины впервые участвуют в чемпионате Европы. Переживаете за них?

— Конечно, переживаю! Поймите правильно, я человек Советского Союза. Для меня родина — СССР. Мы вместе все играли: грузины, украинцы, белорусы, армяне. Мы все играли в одной сборной. Для меня всё осталось в памяти, многие люди мне близки, со многими общаюсь. В своё время мне хотелось увидеть глаза тех людей, которые предали и развалили мою Родину, посмотреть в глаза этим сволочам! — приводит слова Байдачного «Советский спорт».

Напомним, сегодня, 18 июня, сборная Грузии проведёт первый матч на Евро-2024. Грузины встретятся с национальной командой Турции, игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.