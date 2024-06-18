Бывший футболист «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотив» Тбилиси Арчил Арвеладзе поделился ожиданиями от матча сборной Грузии с Турцией на Евро-2024.

«Наверное, сборная Грузии в матче с Турцией сможет побороться за победу, но легко точно не будет. У Турции хорошая команда, где собраны классные игроки, но иногда турки могут сыграть плохо. Если сравнивать с чехами, то чехи играют среднехорошо, стабильно, у них нет хороших индивидуально сильных футболистов, как было раньше, но зато они физически здоровые и высокие. Чехию можно сравнить со сборной Польши, но только без звёзд. И с ними всегда трудно играть.

Турция имеет в своём расположении ярких футболистов, но они могут играть нестабильно. Однако у турков лучше команда, чем у нас, потому что Турция не в первый раз играет на чемпионате Европы. А для Грузии хочешь-не хочешь — это первый европейский турнир. Для того, чтобы сборной Грузии выйти из группы нужно обязательно выиграть одну игру, тем более в плей-офф можно выйти с третьего места», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.