Гурули: маленький шанс Грузии в матче с Турцией может закончиться хорошим результатом

Бывший футболист «Динамо» Тбилиси, «Гавра» и «Дюнкерка» Гия Гурули высказался в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Турции.

«День матча является особенным. Сборная Грузии впервые сыграет на высшем уровне, даже учитывая групповой этап. Даже если взять Португалию, то шансы у всех сборных есть. Может быть, у Грузии маленький шанс в игре с Турцией, но такой шанс может закончиться хорошим результатом. Надо смотреть, как Грузия будет играть. Если все футболисты отдадутся игре… Все хотят выиграть. Надо доказывать не разговорами, а показывать делом. Те, кто доказывает делом, на 90% побеждают.

В группе главными фаворитами являются португальцы. Кроме того, фаворитом на выход из группы является Турция, потому что у этой сборной появились хорошие игроки. У них были спады, но сейчас есть возможность, чтобы показать хорошую игру. Поэтому они имеют неплохие шансы на выход из группы. Все думают, что Чехия и Грузия ничего не покажут. Когда сборные не фавориты, от них ничего не ждут, поэтому эти команды могут совершить сюрпризы», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.