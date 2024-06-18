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Александр Горшков: «Зениту» подойдёт Юрий Горшков, но сможет ли он стать основным игроком?

Александр Горшков: «Зениту» подойдёт Юрий Горшков, но сможет ли он стать основным игроком?
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в клуб из Санкт-Петербурга.

«У «Зенита» есть необходимость в защитниках. Ушёл Круговой. Была попытка подписать Тикнизяна ещё полгода назад. Нужен игрок с российским паспортом, поэтому рассматривают Горшкова на эту позицию. Он хорошо себя проявляет на уровне РПЛ, привлекается в сборную. Это заметный российский игрок. Другой вопрос — сможет ли он стать основным игроком? Тут уже сложнее. Конкуренция в «Зените» выше, чем в «Крыльях». Но питерцам подойдёт такой игрок», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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