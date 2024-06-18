Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волков: мной интересовались многие клубы из РПЛ, был финансовый соблазн

Волков: мной интересовались многие клубы из РПЛ, был финансовый соблазн
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Акрона» Сергей Волков признался, что им интересовались многие клубы Российской Премьер-Лиги, однако конкретных предложений было мало.

— После успешного выступления в Кубке России прошлого сезона вы заявили, что себя не продаёте. За год был хотя бы интерес к вам от клубов РПЛ?
— Да, интереса было много, но конкретики, которая устраивала бы меня и клуб, — нет. Сейчас я дома. А разговоры всегда исходят от СМИ, которые подогревают. У меня своя работа. Да и огромного желания уходить из дома тоже не было.

— Был соблазн попробовать свои силы в клубе РПЛ?
— Может быть, это прозвучит меркантильно, но был соблазн с финансовой точки зрения. Понятно, что у клубов РПЛ больше возможностей, чем у нас. А мне уже 27–28 лет, хочется, чтобы семья была обеспечена. Но, слава богу, у меня адекватная жена, которая сказала: «Серёж, будь там, где ты нужен, где тебя любят и уважают», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Теперь на пять минут дольше иду в магазин». Вратарь Волков затащил «Акрон» в РПЛ
Эксклюзив
«Теперь на пять минут дольше иду в магазин». Вратарь Волков затащил «Акрон» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android