Волков: мной интересовались многие клубы из РПЛ, был финансовый соблазн

Голкипер «Акрона» Сергей Волков признался, что им интересовались многие клубы Российской Премьер-Лиги, однако конкретных предложений было мало.

— После успешного выступления в Кубке России прошлого сезона вы заявили, что себя не продаёте. За год был хотя бы интерес к вам от клубов РПЛ?

— Да, интереса было много, но конкретики, которая устраивала бы меня и клуб, — нет. Сейчас я дома. А разговоры всегда исходят от СМИ, которые подогревают. У меня своя работа. Да и огромного желания уходить из дома тоже не было.

— Был соблазн попробовать свои силы в клубе РПЛ?

— Может быть, это прозвучит меркантильно, но был соблазн с финансовой точки зрения. Понятно, что у клубов РПЛ больше возможностей, чем у нас. А мне уже 27–28 лет, хочется, чтобы семья была обеспечена. Но, слава богу, у меня адекватная жена, которая сказала: «Серёж, будь там, где ты нужен, где тебя любят и уважают», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.