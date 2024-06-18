Защитник сборной Австрии прокомментировал поражение от Франции на Евро-2024

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо прокомментировал поражение от Франции в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, французы одержали минимальную победу — 1:0.

«Это была отличная борьба, к сожалению, с неудачным для нас исходом. Тем не менее я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Спасибо всем за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который по-прежнему является для меня особенным местом», — написал Дансо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место в квартете из-за большего количества забитых мячей.