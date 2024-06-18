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Игрок сборной Австрии: Франции повезло, что арбитр дал свисток об окончании матча

Игрок сборной Австрии: Франции повезло, что арбитр дал свисток об окончании матча
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Голкипер сборной Австрии Патрик Пенц высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции (0:1).

«Франции повезло, что главный арбитр дал свисток об окончании матча», — приводит слова футболиста beIN Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между сборными Франции и Австрии состоялся 17 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место в квартете из-за большего количества забитых мячей. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    
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