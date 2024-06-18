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Арчил Арвеладзе: футбол в Грузии — религия, ничто не испортит нам праздник

Арчил Арвеладзе: футбол в Грузии — религия, ничто не испортит нам праздник
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Бывший футболист сборной Грузии, «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотива» Тбилиси Арчил Арвеладзе рассказал, как в его стране относятся к футболу.

«Футбол в Грузии — это религия. Все болеют, все всё знают, все знатоки, тренера и специалисты. Все знают, почему играет этот футболист, почему другой не играет, почему такая тактика. Это большая история и очень большой праздник для грузинского футбола.

Ничто не испортит нам праздник. Даже если сборная Грузии не выйдет из группы, то не будет никаких проблем. Потому что все рады, что Грузия вышла на Евро, где сыграет впервые. Если сборная сыграет хорошо, то для меня этого будет достаточно. На данный момент в Грузии самое главное — это футбол. Все ждут завтрашнюю игру и потом остальные матчи», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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