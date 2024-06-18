Вратарь «Акрона» Волков: мечтаю о сборной России, Латышонок — большой пример

Голкипер «Акрона» Сергей Волков заявил, что мечтает попасть в сборную России по футболу. Он привёл в пример путь развития молодого голкипера Евгения Латышонка, который хорошо проявил себя в «Балтике» и перешёл в «Зенит».

«Я мечтаю о сборной России. Это цель, к которой надо идти и стремиться. Но я прекрасно понимаю, что практически нереально получить вызов в сборную России из Первой лиги. Теперь мы вышли в РПЛ, дай бог, я проведу хороший сезон, а там уже как тренеры сборной решат. Латышонок — большой пример», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.