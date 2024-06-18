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АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/2025

АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/2025
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Англии.

Сезон-2024/2025 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

1-й тур чемпионата Англии сезона-2024/2025.

16 августа, пятница:
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

17 августа, суббота:
«Ипсвич» — «Ливерпуль»;
«Арсенал» — «Вулверхэмптон»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»;
«Ноттингем Форест» — «Борнмут»;
«Вест Хэм» — «Астон Вилла».

18 августа, воскресенье:
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»;
«Челси» — «Манчестер Сити».

19 августа, понедельник:
«Лестер» — «Тоттенхэм»

Полное расписание чемпионата Англии сезона-2024/2025 можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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