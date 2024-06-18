АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/2025

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Англии.
Сезон-2024/2025 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.
1-й тур чемпионата Англии сезона-2024/2025.
16 августа, пятница:
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
17 августа, суббота:
«Ипсвич» — «Ливерпуль»;
«Арсенал» — «Вулверхэмптон»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»;
«Ноттингем Форест» — «Борнмут»;
«Вест Хэм» — «Астон Вилла».
18 августа, воскресенье:
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»;
«Челси» — «Манчестер Сити».
19 августа, понедельник:
«Лестер» — «Тоттенхэм»
Полное расписание чемпионата Англии сезона-2024/2025 можно посмотреть на официальном сайте лиги.