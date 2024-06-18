Арвеладзе: Хвича не уйдёт из «Наполи», никто не сможет заплатить за него требуемую сумму

Бывший футболист сборной Грузии, «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотива» Тбилиси Арчил Арвеладзе высказался о будущем своего соотечественника Хвичи Кварахелии, который выступает за «Наполи».

«Что касается Хвичи, то когда человек играет на таком уровне, то всегда есть какие-то сплетни и разговоры. Мне кажется, что Хвича не покинет «Наполи». «ПСЖ» сделал самое большое предложение по нему, но итальянский клуб не хочет отпускать Хвичу за такие деньги. Деньги, которое хочет руководство, могут заплатить только клубы АПЛ. В Испании «Реал» Мадрид его не купит, потому что они подписали Мбаппе. А больше в Испании некому заплатить сумму больше € 100 млн.

«Бавария» также не заплатит такие деньги, а в Италии самому Хвиче будет трудно перейти в «Милан» или «Интер», потому что это другая история. Хвиче некуда сейчас переходить. Я думаю, что он останется в «Наполи», куда сейчас пришёл новый тренер Конте, который, наверное, говорил президенту клуба, что лучшие игроки должны остаться. У «Наполи» в следующем сезоне не будет еврокубков, поэтому будет легче график для того, чтобы играть в чемпионате», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.