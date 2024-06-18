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Сергей Песьяков: это был самый быстрый отпуск за последнее время

Сергей Песьяков: это был самый быстрый отпуск за последнее время
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, как провёл отпуск перед началом предсезонной подготовки. Напомним, вчера, 17 июня, самарцы вышли из отпуска и прошли медосмотр.

«Если честно, то, наверное, самый быстрый отпуск за последнее время. Вещи собрал, съездил с сыном на турнир в Астрахань. Мошкара там нас сожрала (смеётся). Был пять дней в Питере, пять дней в Астрахани, десять в Ростове — вот и отпуск подошёл к концу. Отдохнуть вроде бы удалось. Чувствую себя хорошо», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей.

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