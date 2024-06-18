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Пименов: в матче Франция — Австрия мы увидели прекрасный футбол в исполнении австрийцев

Пименов: в матче Франция — Австрия мы увидели прекрасный футбол в исполнении австрийцев
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Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил игру сборной Франции в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Австрии.

«Перед матчем победа Франции, конечно, была ожидаемым результатом. Но по факту мы увидели прекрасный футбол в исполнении австрийцев. Сперва тушевались, но потом привыкли и стали играть наглее. Но есть звезда у французов — Мбаппе. Он из ничего создал гол. Центр поля у французов меня не впечатлил, я ожидал большего», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между сборными Франции и Австрии состоялся 17 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место в квартете из-за большего количества забитых мячей. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    
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