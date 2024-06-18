«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в седьмой раз сыграют в первом матче АПЛ с новичком лиги

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в седьмой раз в истории сыграют в первом матче АПЛ с новичком лиги. Так, «красные» встретятся с «Ипсвичем», а «шпоры» — с «Лестером».

«Лестер Сити» пробился в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2023/2024. «Ипсвич Таун» занял второе место. Третьей и последней командой, добившейся повышения в классе, стал «Саутгемптон».

Напомним, ранее английская Премьер-лига опубликовала расписание игр сезона-2024/2025. Стартовым матчем новой кампании станет встреча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Она состоится 16 августа. Завершится сезон 25 мая 2025 года.

Отметим, что действующим победителем английской Премьер-лиги является «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли титул в третий раз подряд, установив тем самым рекорд лиги.