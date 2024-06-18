Вратарь «Акрона» Волков рассказал, как поменялась жизнь после прошлогоднего Кубка России

Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал, как поменялась жизнь после прошлогоднего Кубка России. Напомним, «Акрон» дошёл до финала Пути регионов, где уступил «Краснодару».

«Сама жизнь после прошлогоднего Кубка России никак не поменялась. Я как вставал в восемь утра, отвозил сына в сад, так и делаю это. Ничего сверхъестественного не произошло. Да, люди стали чаще подходить, поэтому на пять минут я дольше иду в магазин», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.