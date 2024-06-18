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«Динамо» поблагодарило Смолова за время, проведённое в клубе

«Динамо» поблагодарило Смолова за время, проведённое в клубе
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Пресс-служба московского «Динамо» выразила благодарность нападающему Фёдору Смолову, ушедшему в «Краснодар», за время, проведённое в клубе.

«Фёдор Смолов покинул «Динамо». Спасибо за всё и успехов в карьере, Смол!» — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Напомним, Смолов является воспитанником «Динамо», но покидал клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

Сегодня, 18 июня, «Краснодар» объявил о переходе форварда на правах свободного агента. Смолов подписал с «быками» личный контракт сроком на один год.

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