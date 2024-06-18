Экс-игрок «Динамо» Батак: Сербия может выйти из группы на Евро-2024

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне тренер Радослав Батак полагает, что сборная Сербии может выйти из группы на чемпионате Европы — 2024.

— Какие шансы у сербов?

— Группа нелёгкая, конечно, здесь один из фаворитов турнира, англичане. Хотелось бы, чтобы команда вышла из группы, я видел у ребят оптимизм. У них есть все качества для этого, — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Напомним, Сербия на Евро-2024 выступает в группе C с Англией, Данией и Словенией. В матче 1-го тура группового этапа сербы уступили англичанам со счётом 0:1. Игра состоялась 16 июня и проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.