Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Динамо» Батак: Сербия может выйти из группы на Евро-2024

Экс-игрок «Динамо» Батак: Сербия может выйти из группы на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне тренер Радослав Батак полагает, что сборная Сербии может выйти из группы на чемпионате Европы — 2024.

— Какие шансы у сербов?
— Группа нелёгкая, конечно, здесь один из фаворитов турнира, англичане. Хотелось бы, чтобы команда вышла из группы, я видел у ребят оптимизм. У них есть все качества для этого, — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, Сербия на Евро-2024 выступает в группе C с Англией, Данией и Словенией. В матче 1-го тура группового этапа сербы уступили англичанам со счётом 0:1. Игра состоялась 16 июня и проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    
Материалы по теме
Группа Сербии — пока самая запутанная на ЧЕ-2024. Расклады на выход в плей-офф
Группа Сербии — пока самая запутанная на ЧЕ-2024. Расклады на выход в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android