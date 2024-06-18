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«Урал» объявил об уходе защитника Дениса Кулакова

«Урал» объявил об уходе защитника Дениса Кулакова
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«Урал» объявил об уходе украинского защитника Дениса Кулакова из клуба.

«Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал своё имя в историю клуба. Желаем удачи во всём, крепкого здоровья и позитивных событий», — сказано в заявлении пресс-службы «Урала», опубликованном в телеграм-канале.

Кулаков — воспитанник украинского «Шахтёра», за «Урал» футболист выступал с 2015 года. Всего за команду из Екатеринбурга Денис провёл 233 игры. Ранее в своей профессиональной карьере Кулаков выступал за «Металлист», «Днепр» и «Ворсклу». Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги.

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