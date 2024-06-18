Турецкие болельщики в преддверии матча своей сборной на Евро-2024 с Грузией устроили яркий перформанс на улицах Германии. Они собрались в организованную группу и заряжали ряд лозунгов. Один из них имел исторический подтекст: «Это наш дом!»

Турецкие фанаты на улицах Германии на Евро-2024. Видео:

Сегодня, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.