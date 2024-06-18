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Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча Португалии на Евро-2024

Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча Португалии на Евро-2024
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39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Напомним, сегодня, 18 июня, португальцы сыграют с Чехией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Португальцы, cегодня начинается ещё одна глава в нашей истории. Я с нежностью вспоминаю свой первый день в национальной команде, день, полный вызовов и побед. Теперь мне выпала честь снова быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и решимости. Благодаря силе и поддержке каждого мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за новую победу. Вместе нас не остановить. Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев также был Криштиану Роналду.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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