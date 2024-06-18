Таранов предположил, что Смолов останется работать в «Краснодаре» по завершении карьеры

Бывший российский футболист Иван Таранов предположил, что нападающий Фёдор Смолов останется работать в «Краснодаре» по завершении карьеры. Напомним, сегодня, 18 июня, «быки» объявили о возвращении форварда в клуб.

«В любом случае переход Смолова в «Краснодар» — это приобретение. Но неизвестно, какие у Смолова с клубом договорённости. Потому что можно рассматривать разные варианты такого приобретения. Может быть, это приобретение на будущее. Возможно, что Федя закончит потом карьеру и захочет поработать в структуре клуба.

Я так понимаю, что у руководства «Краснодара» со Смоловым сложились хорошие отношения ещё на тот момент, когда он был в клубе. Плюс Мурад Мусаев знает его очень хорошо, а Федя, может быть, почувствовал, что открывается второе или третье дыхание, чтобы принести максимальную пользу», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.