Точилин — о Смолове: все смотрят в паспорт, но это не показатель качества футболиста

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского клуба в «Краснодар».

«Всё шло к тому, что Фёдор уйдёт из «Динамо». Насколько я понимаю, в контракте были определённые пункты для пролонгации, но он их не выполнил. Дальше вопрос был на усмотрение клуба. Фёдор и «Динамо» не нашли точек соприкосновения.

Фёдор — игрок другого плана, если сравнивать с Кордобой. Возможно, его рассматривают в иной позиции. Для «Краснодара» важен не только чемпионат, но и Кубок. У Фёдора есть опыт и мастерство. Все смотрят в паспорт, но много историй, когда это не показатель качества футболиста. Он ещё может один-два года поиграть. Главное — правильно использовать его сильные стороны», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.