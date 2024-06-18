Батак: если Бабич проявит себя на Евро, он может покинуть «Спартак»

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне тренер Радослав Батак полагает, что сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич может покинуть российский клуб в летнее трансферное окно.

— Может ли Бабич после Евро уехать в Европу?

— Я смотрел только несколько матчей с его участием. Слышал, что Срджан набрал хорошую форму. У него большой опыт игры и в Сербии, и в Испании. Сложно сказать, дадут ли ему шанс на этом чемпионате Европы, но, если проявит себя, он сможет уехать в Европу, — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Напомним, Сербия на Евро-2024 выступает в группе C с Англией, Данией и Словенией. В матче 1-го тура группового этапа сербы уступили англичанам со счётом 0:1. Игра состоялась 16 июня и проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.