Хуммельс подпишет годичный контракт с «Ромой» — Николо Скира

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс станет игроком «Ромы». Об этом информирует журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, футболист готов подписать с итальянской командой контракт сроком до лета 2025 года.

Напомним, Матс Хуммельс стал свободным агентом после того, как истёк его действующий контракт с дортмундской «Боруссией». Он воспитанник мюнхенской «Баварии». За «Боруссию» 35-летний защитник выступал в общей сложности 13 лет.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич был крайне недоволен комментариями Хуммельса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2) подверг критике на тот момент главного тренера «шмелей» из-за разочаровывающего выступления команды в чемпионате Германии, где она заняла пятое место.