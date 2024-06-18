Шотландский фанат умер спустя три дня после разгрома в матче с Германией на Евро — The Sun

Шотландский болельщик Колин Кинг умер спустя три дня после того, как сборная Шотландии проиграла со счётом 1:5 немецкой национальной команде в матче открытия Евро-2024. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 57-летний болельщик ушёл из жизни во сне в номере своего отеля.

«После того как мечта о попадании на Евро стала реальностью, после борьбы за билеты, после катастрофы, произошедшей в матче открытия, всё это кажется таким неважным сейчас!

С разбитым сердцем и со слезами, текущими по моему лицу, я сообщаю о потере нашего товарища Колина Кинга», — написал в соцсетях племянник умершего болельщика.

Напомним, до этой игры последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Турецкие фанаты на улицах Германии на Евро-2024: