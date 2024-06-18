Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шотландский фанат умер спустя три дня после разгрома в матче с Германией на Евро — The Sun

Шотландский фанат умер спустя три дня после разгрома в матче с Германией на Евро — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Шотландский болельщик Колин Кинг умер спустя три дня после того, как сборная Шотландии проиграла со счётом 1:5 немецкой национальной команде в матче открытия Евро-2024. Об этом сообщает The Sun.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

По информации источника, 57-летний болельщик ушёл из жизни во сне в номере своего отеля.

«После того как мечта о попадании на Евро стала реальностью, после борьбы за билеты, после катастрофы, произошедшей в матче открытия, всё это кажется таким неважным сейчас!

С разбитым сердцем и со слезами, текущими по моему лицу, я сообщаю о потере нашего товарища Колина Кинга», — написал в соцсетях племянник умершего болельщика.

Напомним, до этой игры последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Видео
«Это наш дом!» Турецкие фанаты — на улицах Германии на Евро-2024

Турецкие фанаты на улицах Германии на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android