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«Кайрат» объявил о подписании экс-игрока «Рубина» Мартыновича

«Кайрат» объявил о подписании экс-игрока «Рубина» Мартыновича
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Бывший центральный защитник «Рубина» Александр Мартынович стал игроком казахстанского «Кайрата», сообщает пресс-служба алма-атинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что контракт с футболистом заключён до конца сезона-2025 чемпионата Казахстана.

Напомним, 16 июня «Рубин» объявил об уходе Мартыновича в связи с истечением срока контракта. Белорусский защитник выступал за казанский клуб с июня 2022 года. Всего за «Рубин» он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Мартынович выступал также за футбольный клуб «Краснодар» с 2010 года. В составе команды центральный защитник провёл 269 матчей и забил шесть мячей.

После 11 матчей текущего сезона чемпионата Казахстана «Кайрат» занимает третье место. В активе команды Александра Кержакова 18 очков.

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