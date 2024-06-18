Фермин: в сборной Испании меня поражает Родри, он топ

Центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес рассказал о своей адаптации в национальной команде. Футболист дебютировал в сборной Испании 5 июня в товарищеском матче со сборной Андорры (5:0) и был включён в состав национальной команды на стартовавший чемпионат Европы – 2024.

«Прежде я не был знаком с Нико (Уильямсом), но у меня с ним сейчас прекрасные отношения в сборной, а с Ламином (Ямалем) я дружу ещё с «Барсы». Что я могу сказать, они отличные игроки, которые мне помогают, и я очень надеюсь, что так будет и дальше.

Все помогают мне на поле, но Родри меня поражает. Я никогда не играл с ним, и он топ. Я могу чему-то научиться у всех полузащитников. Это правда, что Мората с самого начала помогает мне советами, он тоже прекрасно относится ко мне. Он в числе тех, кому я сильно благодарен, с его помощью я адаптируюсь в сборной», — приводит слова Лопеса Mundo Deportivo.

Сборная Испании на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 находится в одной группе с национальными командами Италии, Албании и Хорватии. В матче 1-го тура группового этапа турнира испанцы разгромили хорватов со счётом 3:0.