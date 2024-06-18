«Родри — лучший опорник в мире». Субименди — о конкуренции в сборной Испании

Опорный полузащитник сборной Испании Мартин Субименди ответил на вопрос о своей роли в национальной команде.

«С самого начала я довольно хорошо справлялся со своей ролью. Родри — лучший в мире на своей позиции. Чемпионат Европы нужен не для того, чтобы сосредотачиваться на отдельных вещах. Я выкладываюсь по полной, поэтому, когда у меня будет возможность сыграть, я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Субименди Mundo Deportivo.

Напомним, Субименди дебютировал в составе сборной Испании в 2021 году. За этот период он провёл семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (3:0) Субименди провёл на поле четыре минуты.

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