Гранат: уход Смолова — потеря для «Динамо», Фёдор не сказал последнего слова

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского клуба в «Краснодар». Напомним, сегодня, 18 июня, «быки» объявили о возвращении форварда в клуб.

«Уход Смолова из «Динамо» — потеря для клуба, потому что Федя давал качество команде и был одним из лидеров на поле и вне его, а также передавал свой опыт молодым ребятам. Благодаря ему очень сильно вырос Тюкавин. Поэтому я считаю, что это большая потеря для «Динамо». Плюс Фёдор Смолов ещё не сказал своего последнего слова.

Теперь «Динамо» 100% будет искать на трансферном рынке равноценную замену Смолову, но это будет непросто. Нападающий – зависимый игрок, и Федя был разного типа с Тюкавиным. Федя не выполнял большого объёма работы, но зато мог решить момент. Поэтому игра «Краснодара» подходит для Фёдора Смолова», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.