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Мостовой: сборная Грузии уже в истории, им надо получать удовольствие

Мостовой: сборная Грузии уже в истории, им надо получать удовольствие
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о грузинской национальной команде в преддверии матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией, который состоится сегодня, 18 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересно будет посмотреть на сборную Грузии. Это первая для страны игра на крупных международных турнирах. Они уже в истории. У грузин есть и небольшое преимущество, и недостаток — может не хватать опыта. Ии нужно получать удовольствие и показать свои лучшие качества. А они у Грузии есть, один Хвича может решить. Главное убрать нервозность, могут перегореть.

Но на них ничто не должно давить. Они уже в истории, и даже если не выйдут из группы, никто на них говорить плохого не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь матчей Евро-2024
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