Мостовой: сборная Грузии уже в истории, им надо получать удовольствие

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о грузинской национальной команде в преддверии матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией, который состоится сегодня, 18 июня.

«Интересно будет посмотреть на сборную Грузии. Это первая для страны игра на крупных международных турнирах. Они уже в истории. У грузин есть и небольшое преимущество, и недостаток — может не хватать опыта. Ии нужно получать удовольствие и показать свои лучшие качества. А они у Грузии есть, один Хвича может решить. Главное убрать нервозность, могут перегореть.

Но на них ничто не должно давить. Они уже в истории, и даже если не выйдут из группы, никто на них говорить плохого не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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