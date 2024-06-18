Нападающий «Енисея» Окладников подтвердил, что «Черноморец» сделал предложение по нему

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников отреагировал на информацию о том, что «Черноморец» сделал предложение по нему.

— Появилась новость, что «Черноморец» сделал запрос по твоему трансферу и тебя лично хочет видеть Вадим Гаранин.

— Всё так и есть.

— Есть желание перейти в «Черноморец»?

— В скором времени всё узнаете, — сказал Окладников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне Окладников принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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