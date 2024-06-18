В «Урале» сообщили, что о назначении Игоря Смольникова на должность в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что бывший защитник екатеринбургской команды Игорь Смольников будет работать в структуре клуба.

«Игорь Смольников находится с нами в клубе. Скорее всего, он станет заместителем нашего спортивного директора Евгения Алхимова», — приводит слова Иванова Sport24.

35-летний Смольников завершил профессиональную футбольную карьеру этим летом в московском «Локомотиве».

В 2024 году екатеринбургский «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за 11 лет. По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» уступил по сумме двух матчей тольяттинскому «Акрону» и в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге.