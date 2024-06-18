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Главный тренер сборной Испании закрыл тренировки команды на Евро-2024 от СМИ

Главный тренер сборной Испании закрыл тренировки команды на Евро-2024 от СМИ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте принял решение закрыть от СМИ тренировки команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией, который состоится 20 июня. Об этом сообщает AS.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, вероятно, де ла Фуэнте сделал закрытым тренировочный процесс сборной Испании для того, чтобы скрыть состояние физической готовности нападающего Альваро Мораты, опорного полузащитника Родри и центрального защитника Эмерика Лапорта. Мората и Родри почувствовали дискомфорт во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (3:0).

Напомним, матч Испания — Италия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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