Главный тренер сборной Испании закрыл тренировки команды на Евро-2024 от СМИ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте принял решение закрыть от СМИ тренировки команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией, который состоится 20 июня. Об этом сообщает AS.

По информации источника, вероятно, де ла Фуэнте сделал закрытым тренировочный процесс сборной Испании для того, чтобы скрыть состояние физической готовности нападающего Альваро Мораты, опорного полузащитника Родри и центрального защитника Эмерика Лапорта. Мората и Родри почувствовали дискомфорт во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (3:0).

Напомним, матч Испания — Италия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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