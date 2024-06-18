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Турция — Грузия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Турция — Грузия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
1-й тайм
1 : 0
Грузия
1:0 Мюльдюр – 26'    

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Турция: Гюнок, Акайдын, Кёкчю, Гюлер, Чалханоглу, Бардакджи, Мюльдюр, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Айхан.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

Напомним, Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

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