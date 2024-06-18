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Болельщики сборных Турции и Грузии устроили драку перед очным матчем на Евро-2024

Болельщики сборных Турции и Грузии подрались в преддверии очного матча команд в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024, который состоится сегодня, 18 июня.

Драка фанатов Турции и Грузии перед очным матчем на Евро-2024:

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.