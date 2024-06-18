Хавбек «МЮ» Майну: рад, что тен Хаг останется в команде

19-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну отреагировал на новость, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг останется в команде.

— Твоя реакция на то, что Эрик тен Хаг остаётся в «Манчестер Юнайтед»?

— Очевидно, что я рад тому, что он продолжит работу. У него уже есть два трофея, надеюсь, их будет ещё больше. Приятно иметь душевное спокойствие, зная, с каким тренером будешь работать в новом сезоне.

— Тебя бы не было в сборной Англии на Евро-2024, если бы не он?

— Да, я ему очень благодарен. Тен Хаг доверял мне и верил в то, что я буду играть в сборной. Я не смогу его достаточно отблагодарить, — приводит слова Майну BBC Sport.

Напомним, Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды. Специалист заявил, что клуб предложил ему новый контракт.