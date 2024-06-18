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Мостовой: ничего, что Мбаппе не забивает на ЧЕ. Он и так один из лучших в мире

Мостовой: ничего, что Мбаппе не забивает на ЧЕ. Он и так один из лучших в мире
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал плохую реализацию нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионатах Европы. Отметим, что форвард пропустит все оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы — 2024 из-за перелома носа.

«То, что Мбаппе не забивает на чемпионатах Европы, ни о чём не говорит. Он может сказать: «Ну не забил я в пяти-шести матчах, так у меня уже почти 300 голов к 25 годам». Одно время и про Месси говорили, что он не может быть величайшим без чемпионата мира. О чём вы? Так же и Мбаппе. Забьёт ещё, ничего страшного. Он и так один из лучших нападающих в мире.

Жаль, правда, что он сломал нос с игре с Австрией. Это большая проблема для сборной Франции. Может и весь турнир пропустить. Перелом носа — это ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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