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Португалия — Чехия. Прямая трансляция
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Андрей Лунёв назвал основного, по его мнению, голкипера сборной Португалии на Евро-2024

Андрей Лунёв назвал основного, по его мнению, голкипера сборной Португалии на Евро-2024
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Российский голкипер Андрей Лунёв считает, что его португальский коллега по амплуа Диогу Кошта должен быть основным вратарём своей сборной на Евро-2024. Напомним, матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии состоится сегодня, 18 июня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В моём понимании, первым номером у Португалии на Евро-2024 будет Кошта. Он более молодой, стабильно провёл сезон в «Порту». Руй Патрисиу в последние месяцы не играл в «Роме». У каждого есть свои плюсы: у Патрисиу — большой опыт в крупных турнирах, Са играл против больших команд и тоже имеет определённый опыт. Среди них самый стабильный сезон провёл Кошта», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Помимо Чехии, сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Турции и Грузии.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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