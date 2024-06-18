Андрей Лунёв назвал основного, по его мнению, голкипера сборной Португалии на Евро-2024

Российский голкипер Андрей Лунёв считает, что его португальский коллега по амплуа Диогу Кошта должен быть основным вратарём своей сборной на Евро-2024. Напомним, матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии состоится сегодня, 18 июня, в 22:00 мск.

«В моём понимании, первым номером у Португалии на Евро-2024 будет Кошта. Он более молодой, стабильно провёл сезон в «Порту». Руй Патрисиу в последние месяцы не играл в «Роме». У каждого есть свои плюсы: у Патрисиу — большой опыт в крупных турнирах, Са играл против больших команд и тоже имеет определённый опыт. Среди них самый стабильный сезон провёл Кошта», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Помимо Чехии, сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Турции и Грузии.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции.