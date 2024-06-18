За час до матча Турция — Грузия на Евро-2024 в Дортмунде идёт проливной дождь

За час до начала матча 1-го тура группового этапа между сборными Грузии и Турции в Дортмунде, где состоится эта встреча, идёт проливной дождь.

Проливной дождь перед матчем Турция — Грузия на Евро-2024:

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.