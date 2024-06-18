Антон Заболотный обратился к ЦСКА после своего ухода из команды

Нападающий Антон Заболотный выступил с обращением к ПФК ЦСКА после своего ухода из команды. Сегодня, 18 июня, московский клуб объявил, что нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта.

«С 11 лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, в связи с я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведённый здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен.

Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду, что бы ни случалось на поле. Также хочу поблагодарить всех работников клуба, тренеров, персонал и, конечно же, партнёров по команде. Спасибо, ЦСКА!» — приводит слова Заболотного пресс-служба армейцев.

33-летний Антон Заболотный является воспитанником академии армейцев. Он вернулся в ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Сочи». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.