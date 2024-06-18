Экс-игрок сборной Грузии Ашветия: Мамардашвили будет готов к переходу в топ-клубы

Бывший нападающий сборной Грузии и ряда клубов чемпионата России Михаил Ашветия оценил карьерные перспективы вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

«Он ещё прибавит. Дай бог, чтобы стал лучшим в мире на своей позиции. Должен стремиться, чтобы попасть в такие клубы, как «Бавария», «Реал» или «Барселона». Я думаю, что он готов будет к такому переходу. Но это зависит от него.

Надо тренироваться каждый день, чтобы играть до 40 лет. Он должен себя показать на чемпионате Европы. Это хороший шанс, там будут все скауты. Знаю точно, что «Атлетико» Мадрид, «Интер» и английские клубы его хотят. А это уже гранды!» — сказал Ашветия в интервью Metararings.

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Напомним, в минувшем сезоне Мамардашвили принял участие в 37 матчах во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

23-летний вратарь выступает за «Валенсию» с 2021 года. За этот период он провёл 100 матчей во всех турнирах, 31 из которых отыграл на «ноль».

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