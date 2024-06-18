Экс-тренер ЦСКА Федотов отреагировал на уход Антона Заболотного из клуба

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на уход нападающего Антона Заболотного из московского клуба, о чём было объявлено сегодня, 18 июня.

«Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в «Сочи», конечно. Вы сами всё видели на футбольном поле. Он порядочный, ответственный, забивающий. В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было. То, что он делал на футбольном поле, все видели. Антон играл в футбол и всегда был очень ответственным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

33-летний Антон Заболотный является воспитанником академии армейцев. Он вернулся в ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Сочи». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

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